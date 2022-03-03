Açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması vatandaşı mutlu etti

"SOĞUK HAVADA KORUNAKLI OLUYOR"

Havanın soğuk olması nedeniyle maske taktığını söyleyen Göksu Kızıltaş, "Biz gençler olarak bu ülkenin geleceğiysek sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Bizim hastalanmak gibi bir lüksümüz olamaz. Hem kendi sağlığım hemde karşımdaki insanın sağlığı için maskeyi kalabalık ortamlarda mesafenin korunması gerektiği yerlerde takmak zorundayım. Kimsenin kimseye virüs ve hastalık bulaştırma hakkı yoktur. O yüzden kalabalık ortamlarda maske takmaya devam" dedi.

Veysi Maskan, "Açık havada maske takma zorunluluğun kalkması bize biraz olsun nefes aldırdı. Çünkü maskeyle rahat nefes alıp veremiyorduk. Açık havalarda maskesiz gezsem bile sağlığım için kalabalık ortamlarda maskemi yine de takacağım. Hastalık hala tamamen yok olmuş değil çok fazla rahatlamak iyi değil diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.