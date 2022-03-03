Açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması vatandaşı mutlu etti

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Alınan yeni kararlarla, açık havada ve klimalı olan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılması vatandaşta sevinç yarattı.
İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar maskelerini çıkarırken, bazılarının ise maske takmaya devam etmesi dikkati çekti.
"TOPLUM VE KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN TAKMAK ZORUNDAYIZ"
Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten Yusuf Atalay, "Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları bizi ve esnafı sevindirdi. Hem dışarıda hem işyerinde maske takmak zorunda kalıyorduk. Mart ayında başlayan ve iki yıl boyunca devam eden virüs nedeniyle hem kendimiz korunmak hem de topluma hastalığın bulaşmaması için işyerinde maskemizi takmaya devam edeceğiz. Vakaların düşüp açık havada maskelerin serbest bırakılması bizi ve tüm esnafı mutlu etti. Çünkü bu illetten çok çektik. Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmesi ile maske önlemi alıp daha fazla yayılmaması için mücadele verdik" dedi.
Haliç Üniversitesi Mimarlık son sınıf öğrencisi Sıla Nakışçı, "Hükümetten açıklama yapıldı ama kendi sağlığımız veya başkasının sağlığı için takmak zorundayız. Günümüz şartlarında bazı insanlar havaların soğuk olmasından dolayı takıyor" şeklinde konuştu. Ayşe Yılmaz ise maske takmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Açıklanan karar umurumda değil ben kendimi korumak için takıyorum. Düşünülmeden alınmış bir karar. Maske takmaya devam edeceğim" dedi.
"SOĞUK HAVADA KORUNAKLI OLUYOR"
Havanın soğuk olması nedeniyle maske taktığını söyleyen Göksu Kızıltaş, "Biz gençler olarak bu ülkenin geleceğiysek sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Bizim hastalanmak gibi bir lüksümüz olamaz. Hem kendi sağlığım hemde karşımdaki insanın sağlığı için maskeyi kalabalık ortamlarda mesafenin korunması gerektiği yerlerde takmak zorundayım. Kimsenin kimseye virüs ve hastalık bulaştırma hakkı yoktur. O yüzden kalabalık ortamlarda maske takmaya devam" dedi.
Veysi Maskan, "Açık havada maske takma zorunluluğun kalkması bize biraz olsun nefes aldırdı. Çünkü maskeyle rahat nefes alıp veremiyorduk. Açık havalarda maskesiz gezsem bile sağlığım için kalabalık ortamlarda maskemi yine de takacağım. Hastalık hala tamamen yok olmuş değil çok fazla rahatlamak iyi değil diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Hayri Taş, "Maskelerin açık havalarda takma zorunluluğunun kalkması iyi oldu. Bu kararla vatandaşlar psikolojik olarak rahatladılar. Zaten son zamanlarda insanların çoğu maske takmıyordu. Vakaların azalması da sevindirici. İnşallah bu virüs tamamen yok olur ve insanlar maskeli beşler gibi dolaşmak zorunda kalmaz" dedi.
Mehmet Korkmaz ise "Maskelerin kapalı ortamlarda sadece klimalı alanlarda takma zorunluluğunun bulunması esnaflar için iyi oldu fakat benim ailemden hem eşim hem de çocuğum korona oldu ben olmadım. Hem aşılarımı yaptırdım hem de tedbirimi aldım. Fakat işyerinde müşteri ile gıda maddesi verirken maskemi takıyorum. Ama toplu taşıma araçlarında özellikle metrobüs ve otobüslerde insanlar tıka basa doldurulmasına rağmen çoğunun maskesiz olması büyük bir tehlike öncelikle toplu taşımalarda önlem alınması gerekir" dedi.
Haliç Üniversitesi öğrencisi Danyel Edip Toker, "Maske takmaktan artık nefes darlığı yaşamaya başlamıştık. Açık alanda serbest kalması insanlara biraz olsun defes aldıracaktır. Kendi sağlığmızı ve yaşlıve hasta insanların sağlığını düşünerek yinede açzık havada da olsa maske takmaya bir süre daha devam edeceğim. İnşallah bir an önce maskesiz ve sağlıklı hayata geçeriz. Toplum olarak rahatlarız" dedi.