ADD’den 6 muhalefet liderine Atatürk ültimatomu!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışması, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metni, düzenlenen törenle geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklandı. Altı muhalefet partisi lideri tarafından imzalanan mutabakat metni sonrasında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Cumhuriyet gazetesine bugün bir sayfalık bir ilan vererek eleştirilerini dile getirdi. ADD, mutabakat metninde Atatürk'ten söz edilmediğini belirterek adeta "Atatürk ültimatomu" verdi. Altı muhalefet partisi liderlerinin mutabakat metni hakkında ise ADD, eksiklikler olduğunu belirterek "Umut uyandıran 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metninin, ekonomi, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yapısal reformlarla tamamlanması gerekir" dedi. ADD ayrıca mutabakat metninde 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu'na atıfta bulunması ilgili eksikliklere vurgu yapıp "Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin, taşıyıcı kolonlarının ve BEKA güvencesinin Atatürk Milliyetçiliği, Üniter Ulus Devlet ve Laik Hukuk Devleti olduğu asla unutulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.



İŞTE O AÇIKLAMA: MUTABAKAT METNİNDE ATATÜRK'ÜN ADI YOK!

"Millet İttifakı liderleri "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" mutabakat metni üzerinde anlaşmış, temel esaslarını (5 başlık 101 madde) açıklamış, imzaları da atmış bulunuyorlar.



Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti bir araya getirmedeki ve bir arada tutmadaki kararlı tutumunu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Uysal, Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun demokratik parlamenter sistem özlemi ile gösterdikleri anlayış ve özveriyi takdir ediyor, alkışlıyoruz. Bununla birlikte, genelde beğeni ile karşılanan ve umut uyandıran 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metninin, ekonomi, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yapısal reformlarla tamamlanması gerektiğini, Laikliğe, Aydınlanma Devrimlerine, İç Cephe Birliği'nin nasıl sağlanacağına pek değinilmemiş, Anayasanın ilk 4 maddesi ve uluslaşma gibi önemli konulardaki duyarlığın vurgulanmamış ve özellikle ATATÜRK'ten söz edilmemiş olmasının önemli eksiklikler olarak dikkat çektiğini anımsatırken, bütün içtenliğimizle dostça bir uyarı yapmayı da görevimiz sayıyoruz.

"FEDERASYON ÖZLEMLERİNİ BESLEYECEK…"

Sayın liderler, mutabakat metninin asıl endişe verici yanı; 1959 CHP Kurultayı İlk Hedefler Beyannamesi'ni esas alarak, Kurucu Genel Başkanımız, Devrim Şehidimiz Prof. Dr. Muammer Aksoy'un sözcüsü olduğu komisyonca hazırlanmış, ülkemizin gördüğü en demokratik, en özgürlükçü anayasa olan 1961 Anayasası'na değil de (üstelik darbe sonrası yapıldığı ve vesayetçi olduğu gerekçesiyle reddediliyor), 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu'na atıfta bulunması ve bu bağlamda kimilerinin federasyon özlemlerini besleyebilecek örtülü bir içerikle malûl olması olmuş.

İki askeri darbe ile yok edilmiş 1961 Anayasası'na; ilk günden itibaren hangi kesimlerin karşı çıktığı, kimlerin "Bu anayasa ile memleket idare edilmez" dediği, kimlerin üzerine şal örttüğü, kimlerin "toplumsal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı" diyerek katlettiği, yok edildiğinde kimlerin "bugüne kadar siz güldünüz artık biz güleceğiz" dediği bilinirken ne talihsiz bir değerlendirme…

"BİR ANAYASA OLMADIĞI GİBİ ÜNİTER ULUS DEVLET YASASI DA DEĞİLDİR"

"Her ne kadar Anayasa denilmişse de, anayasa olarak nitelenmesi olanaksız, tamamı 23 madde ve 1 ayrık maddeden oluşan bu yasa için metinde "1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sonraki anayasalarında (yani 1961 Anayasasında da) daha dar kalıplara girmiştir." denilmiş.



Bakalım o halde neymiş bu yasa:



*Meclis'in 20 Ocak 1921'de kabul ettiği bu yasa, memlekette emperyalist işgal ve İstanbul'da Padişah ve hükümeti varken, savaş koşullarında, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek üzere çıkarılmış, olağanüstü dönemin olağanüstü yasasıdır.

*Cumhuriyetin ilanından önce sadece 2 yıl yürürlükte kalmıştır.

*Meclis'in 1924 Anayasasını kabul etmesiyle yürürlükten kalkmıştır.

*Meclis Hükümetini öngörür.

*Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı yoktur.

*Bakanların her birini tek tek oylayarak Meclis atar ve görevden alır, yani bugünkü anlamıyla bakanlar kurulu da yoktur.

*Savaş halinin olağanüstü koşulları gereği yasama, yargı ve yürütme erklerini Büyük Millet Meclisi kullanır (Kuvvetler Birliği)

*Yargı bağımsızlığına yer vermez.

*Devletin dini İslamdır der.

*Ademi Merkeziyet yani yerel özerklik tanımlar (çünkü kâğıt üzerinde de olsa Osmanlı Devleti devam etmektedir ve Osmanlı vilayet düzeni geçerlidir) ve her vilayetin seçilerek şuralarla yönetileceği belirtir, yani federatif bir düzeni çağrıştırır.

*Bir anayasa olmadığı gibi Üniter Ulus Devlet yasası da değildir."

"CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİ, ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, ÜNİTER ULUS DEVLET VE LAİK HUKUK DEVLETİ OLDUĞU ASLA UNUTULMAMALIDIR"

"6 partinin; "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metninde böyle bir olağanüstü dönem yasasına atıfta bulunması, demokrasi, özlemini bu yasa ile ilişkilendirmesi ve Batı Emperyalizminin 100 yıllık federasyon hayallerini cesaretlendirdiği algısı yaratması herhalde bir dil sürçmesi ya da bir yazım hatası olmalıdır diye düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin, taşıyıcı kolonlarının ve BEKA güvencesinin Atatürk Milliyetçiliği, Üniter Ulus Devlet ve Laik Hukuk Devleti olduğu asla unutulmamalıdır.



Atatürkçü Düşünce Derneği olarak beklentimiz; önümüzdeki süreçte bu dil sürçmesi ya da yazım hatasının düzeltilmesi, metnin eksiklerinin tamamlanması, toplumun gelişme iradesinin ortaya konacağı, hak ve özgürlük anlayışının ufkunun açılacağı, 1961 Anayasasını temel alacak bir meclis sitemi öngören düzenleme ile ulusumuzu heyecanlandıracak bir iktidar programının ortaya konmasıdır."