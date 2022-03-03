Fahrettin Altun’dan saldırıya uğrayan A Haber’e geçmiş olsun mesajı: Çirkin saldırılar asla kabul edilemez

Lviv'de A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kalarak yaralanmıştı.

Orhan Sali, "Lviv'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor." ifadelerini kullandı.