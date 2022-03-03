İtirafçı oranı yüzde 37

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı
'nın koordinesinde Antalya
'da düzenlenen Stratejik Araştırmalar Kurulu zirvesinde masaya yatırıldı. Yurt genelinde FETÖ soruşturmalarını yürüten soruşturma birimlerinin temsilcileri, hazırladıkları özel sunumlarla örgütle mücadelede gelinen son noktanın karnesini çıkardı. Programda, İzmir Cumhuriyet
Başsavcıvekili Can Tuncay
'ın ankesörlü telefon soruşturmalarında gelinen son aşamaya ilişkin hazırlanan raporla ilgili yaptığı sunum dikkat çekti. Tuncay, verdiği bilgilerle ankesörlü telefon soruşturmalarının 5 yıllık bilançosunu ortaya koydu.
KRİPTOLAR AYIKLANDI
Tuncay, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına mensup kripto askerlerin deşifre edilmesinde en etkili soruşturma yönteminin ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olduğunu vurguladı. Yargıtay 16
. Ceza Dairesi'nin 19 Aralık 2019'da verdiği ankesörlü telefonla aranmanın silahlı terör örgütü üyeliği
suçu açısından başkaca bir delil aranmaksızın mahkûmiyete yeterli olacağının kabulü yönünde verilen karara dikkat çeken Tuncay'ın paylaştığı bilgiler şöyle:
İlk ankesörlü telefon operasyonu Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 31 Mart 2017'de gerçekleştirildi.
25 Şubat 2022'ye kadar toplamda 1668 ankesörlü telefon operasyonu yapıldı.
26 bin 208 şüpheliden 23 bin 994'ü gözaltına alındı. 8 bin 711 şüpheli tutuklanırken, 12 bin 857 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.
2 bin 426 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı. Soruşturmalarda firari şüpheli sayısı 2 bin 214 olurken, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheli sayısı 8 bin 921 oldu.
Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısına göre itirafçı oranı yüzde 37 oldu.