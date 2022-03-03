Şehit ailelerinin yüreğine su serpildi

Terör kamplarının VIP konuğu HDP
Diyarbakır milletvekili Semra Güzel
'in, TBMM tarafından dokunulmazlığının kaldırılması şehit ailelerinin yüreğini bir nebze de olsa soğuttu. Terörist Volkan Bora'nın şehit ettiği Jandarma Er Mücahit Şimşek ve şehit uzman onbaşı Müsellim Ünal'ın babaları dokunulmazlığın kaldırılması için evet oyu veren milletvekillerine teşekkür ederken, "Sırada HDP'nin kapatılmadavası var" dediler. HDP'li vekilleri Meclis çatısında istemediklerini belirten şehit babaları duygularını SABAH'a anlattı:
YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ
Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek'in babası Adem Şimşek:
Oğlum ve onun gibi
binlerce vatan evladının
şehit edilmesine
sebep olan HDP kapatılsın. Sağ
olsun devletimiz ve vekillerimiz
sesimize kulak verdi ve o
hainin dokunulmazlığını kaldırdılar.
Sırada yargı süreci var.
Bu haber ile Allah'a şükrettim.
Hak ettikleri cezayı alsınlar.
BENİM VEKİLİM OLAMAZ
Terörist Bora'nın şehit ettiği Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın babası Yusuf Ünal
:
Verilen bu kararla birlikte içimizdeki
yangın bir nebze olsun dindi.
Allah devletimizden razı olsun.
Teröristlerle sarmaş dolaş fotoğrafı
olan biri ne benim ne de ülkemin
vekili olamaz zaten. Bir şehit
babası olarak alınan karar beni
memnun etti.
ŞEHİTLERİN KANI ÜZERİNDE
Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir:
HDP bir
siyasi parti değil, PKK'nın yuvasıdır
ve derhal kapatılmalıdır. TBMM'de de
terörist istemiyoruz. Tolga YANIK
ŞEHİTLERİN KANI ÜZERİNDE
Terörist Volkan Bora 2017'de etkisiz hale getirildi. Terörist, Onbaşı Müsellim Ünal, Er Mücahit Şimşek, korucu Yusuf Sönmez
'in şehit edildiği saldırıların failiydi.