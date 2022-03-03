Tokat Havalimanı açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat
'ta 550 milyon liralık yatırımla inşa edilen Tokat Havalimanı
'nın açılışa hazır olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 25 Mart'ta açılması planlanan Tokat Havalimanı
için heyecanlı bekleyiş başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
'nce ihale edilen Tokat Havalimanı projesinde açılış öncesi son dokunuşlar yapılıyor.
Tokat Havalimanı çalışmalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanının açılış için hazırlandığını müjdeledi. İktidara geldiklerinde 26 olan havalimanı sayısının, Tokat Havalimanı ile birlikte 57'ye yükseleceğini söyleyen Karaismailoğlu, 'havacılıkta altın devir' vurgusu yaptı. 550 milyon TL'lik dev yatırımın bölgeye ekonomi ve turizme büyük katkı sağlayacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin ise 2 milyon kişi olacağını belirterek "Apron 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli. Pistin uzunluğu da 2 bin 700 metre" dedi.