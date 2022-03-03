TRT ve Digiturk’ü işgal eden FETÖ’cülere ceza yağdı

FETÖ'NÜN darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus
'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay
'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay ve 38'i askeri öğrenci 39 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24
. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan 25'ini "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan 12'sini "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum eden heyet, bir sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.