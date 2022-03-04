‘6 benzemez’in gizli ajandası federasyon mu?

Atatürkçü
Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, muhalefet liderlerinin mutabakata vardığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
'in, "Türkiye'yi federal yapıya doğru sürükleyenlerin özlemini yansıttığına" dikkat çeken açıklamaya imza attı.
SÜRÇME YA DA HATA OLMALIDIR
Anayasa
'nın ilk 4 maddesi ve uluslaşma gibi önemli konulardaki duyarlığın vurgulanmamış ve özellikle Atatürk'ten söz edilmemiş olmasının önemli eksiklik olduğu belirtilen ADD açıklamasında, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasında 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
'na atıfta bulunulmasının kimilerinin federasyon özlemlerini besleyebilecek örtülü bir içeriğe sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Teşkilatı Esasiye Kanunu, bir anayasa olmadığı gibi üniter ulus devlet yasası
da değildir. 6 partinin, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metninde böyle bir olağanüstü dönem
yasasına atıfta bulunması, demokrasi özlemini bu yasa ile ilişkilendirmesi ve Batı emperyalizminin 100 yıllık federasyon hayallerini cesaretlendirdiği algısı yaratması herhalde bir dil sürçmesi ya da bir yazım hatası olmalıdır diye düşünüyoruz" denildi. ANKARA