AK Parti teşkilatları 7/24 sahada

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun
Milletvekili Çiğdem Karaaslan
, AK Parti teşkilatlarının sahada 7/24 çalıştığını vurguladı. Karaaslan, AK Parti'de bir seçim bittiğinde ertesi gün yeni seçim çalışmalarına başlandığını söyledi. Karaaslan, 2023 hedeflerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "2023 hedeflerimiz tamamlanıyor, sırada 2053 hedefleri var" dedi. Türkiye'nin attığı etkili adımların başkanlık sistemi ile mümkün olduğunu belirten Karaaslan, başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte sorunların hızla çözüme kavuştuğunun altını çizdi.