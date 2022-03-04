Balyoz kumpasçıları için karar! Baransu’ya 13 yıl hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul Adliyesindeki duruşma için Mehmet Baransu cezaevinden getirildi. Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur duruşmaya katılmadı. Davaya müdahil olan emekli Kurmay Albay Suat Aytın ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayırdı.



(Balyoz davasında FETÖ'nün sahte delilleriyle yargılanan emekli Kurmay Albay Suat Aytın)

BARANSU'YA 13 YIL

Tutuklu sanık Mehmet Baransu'ya, "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce mahkum olduğu için, tekrar bu suçtan ceza verilmedi. Baransu'ya zincirleme şekilde Devletin güvenliğine, iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin bilgi ve belgeleri temin etme, açıklama ve yok etme suçlarından 13 yıl hapis cezası verildi.

Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'YE YOL AÇTILAR

Sanıkların 2010 yılında FETÖ güdümünde yayın yapan Taraf gazetesinde sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri belirtiliyor. Dava dosyasında, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip FETÖ'cü askerlerin TSK komutasına yerleştirildiği vurgulanıyor. 15 Temmuz darbe girişimini de bu şekilde TSK'ya yerleştirilen askerlerin gerçekleştirdiği kaydediliyor.

Mehmet Baransu, Balyoz davasında yargılanan askerlere kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 Mart 2015'te gözaltına alınmıştı.

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