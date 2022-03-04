Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere burs müjdesi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öğrenci Şehri Bursa" sloganıyla üniversite öğrencilerinin eğitimlerini daha rahat sürdürmelerine yardımcı olmak, başarılarını ve motivasyonlarını arttırmak adına 3000 gence burs hizmeti sağlayacağı BURSKOOP'un lansmanını gerçekleştirdiğini sosyal medyadan açıkladı. Başkan Aktaş sosyal medyadan "Evlatlarımız için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini de kullandı.

ÖĞRENCİLER İÇİN BURSKOOP KURULDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ise projenin detaylarını paylaştı. Buna göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da bir ilki hayata geçirerek, Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza atarak öğrencilere ve ailelere destek olabilme adına bir yıl süren hazırlık süreci sonrasında kısa adı 'BURSKOOP' olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi'ni kurdu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 500 TL BURS

BURSKOOP aracılığıyla bu aydan itibaren 4 ay boyunca üniversite öğrencilerine 500'er TL burs verileceği açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta projeden 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Burs desteğinden Bursa'da ikamet eden ailelerin çocukları yararlanabilecek. Burs desteği almak isteyen öğrenciler, başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com adresi üzerinden online yapacak" denildi.

"KOOPERATİF İLE BURSALI GENÇLERİMİZİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE KATKI SUNACAĞIZ."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bu projeyi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurduğunu belirten açıklamada konuşmasından kesitler sunuldu. Başkan Aktaş projeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Gençler yarınların teminatı ve yarınları önemsemek ancak gençlere verilen değerle mümkün. 2009 yılına kadar belediyeler tarafından burs verilmişti ancak CHP'nin konuyu yargıya taşımasıyla uygulama Danıştay kararıyla yasaklanmıştı. O günden bu yana bireysel olarak öğrencilere burs noktasında desteklerimiz oldu. Ancak konuyu kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla da çalışmalarımızı devam ettirdik. Burs konusu hiç gündeminizden düşmedi. Biz bu konuyu bir kooperatif çatısı altında çözebileceğimizi gördük. Bursa'da bir ilki gerçekleştirdik. Burs veren ilk eğitim kooperatifiyiz. Bu kooperatif ile üniversitede eğitim gören Bursalı gençlerimizin eğitim gereksinimlerine katkı sunacağız."

LİSELİLERE DE BURS MÜJDESİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş bir başka müjde hakkında ise şunları açıkladı: "Uygulama bu eğitim döneminin ikinci yarısına yetişti. Bu nedenle Mart – Nisan- Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay burs verilecek. Önümüzdeki eğitim döneminde ise bursların her iki dönemi de kapsayacak şekilde 8 ay verilecek. Böylece bir öğrenciye yılda 4 bin TL burs desteği sağlanacak. Burs desteğinden 3 bin öğrenci yararlanacak. Bu sayı duruma göre daha da artabilecek. İlk etapta üniversite öğrencilerini kapsayacak olan projeye önümüzdeki süreçte meslek lisesi öğrencilerini de dâhil edeceğiz. Bu konuda sanayicilerimizle de görüştük. Sanayinin ihtiyacı olan bölümleri tercih eden öğrencilere yönelik desteğimiz olacak. Bu konuda burs desteği verilecek bölümlerin belirlenmesi noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca hayırseverlerimizle görüşmelerimiz de devam ediyor. Sürece onların önemli katkıları olacak. Belediye iştiraklerimiz sürecin içinde olacak. Rakamları da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Kooperatifin sekretarya işlemleri için gerekli tüm ihtiyaçlar belediyemiz tarafından karşılayacak. Dolayısıyla gelen her bağış son kuruşuna kadar öğrencilerimize aktırılacak. Ben hayırseverlerimizin kooperatife desteğini bekliyor ve kooperatifimizin hayırlı olmasını diliyorum."