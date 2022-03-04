Erdoğan ile Bahçeli Külliye’de buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli
ile bir araya geldi. Öğleden sonra 14.20'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde iç ve dış gündemdeki önemli konular ele alındı. Siyasetteki son gelişmeler ile siyasi partiler ve Seçim Kanunu
'nda yapılacak değişiklik başta olmak üzere güncel gelişmelerin de değerlendirildiği kaydedildi. Cumhur İttifakı
'nın, 2023
seçimlerine yönelik hazırlık sürecinin de ele alındığı ifade edilen görüşmede, Rusya
'nın Ukrayna
'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, toplumu rahatlatacak ekonomik önlemler üzerinde de durulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin 2022'deki ilk görüşmesi 5 Ocak'ta Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmişti.