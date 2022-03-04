FETÖ’nün Kıbrıs imamına 12,5 yıl hapis cezası! Mahkemeye 300 bin lira kefalet teklif etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) üst düzey yönetici olduğu belirtilen Fadıl Dinçer hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Dinçer hakkında karar verildi.

Fadıl Dinçer, İstanbul Adliyesindeki karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Van T Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan görüntülü olarak bağlandı. Son savunmasını yapan Dinçer, beraatini ve tahliyesini istedi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİNDEN CEZA

Yargılamayı tamamlayan mahkeme heyeti, sanık Dinçer'i, "FETÖ yöneticiliğinden" 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Üst düzey örgüt yöneticilerinden Fadıl Dinçer'in bu örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt üyelerine de ByLock yüklediği belirtiliyor. Dinçer'in örgütte Malatya il imamı, Kıbrıs ülke imamı ve son olarak eşi Gülsüm Havva Dinçer'in Van il ablası olması sebebiyle Van il imam baş yardımcısı olarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar faaliyet yürüttüğü kaydediliyor.

EN ÜST DÜZEY ÖRGÜT YETKİLİSİ

Kamu kurumlarına örgüt tarafından yerleştirilecek erkek örgüt üyeleri konusunda da Dinçer'in en üst düzey yetkili olduğu, bunun yanında şüphelinin il imamlıkları ve ülke imamlıkları ve il imam yardımcılığı görevleri ile örgütsel para trafiğini ve himmet adı altındaki örgütsel para toplama eylemlerinin de merkezinde yer aldığı anlatılıyor.

Dinçer'in Malatya il imamlığı yaptığı dönemde Afrika ülkesi Nijer'in Malatya iline bağlı olduğu, örgüt adına toplanan gelirlerin bir miktarının il imamının yönetiminde örgüt üyelerine elden teslim edilerek dış ülkelere aktarıldığı vurgulanıyor.

Dinçer'in örgütsel yayınların satışlarını da takip ettiği, bu konuda talimatlar verdiği, kitap ve yayınların örgütün kurumlarına, yurtlarına ve evlerine dağıtılmasını sağladığı ifade ediliyor.

FETÖ İMAMLARININ İMAMI

Dava dosyasına göre, Dinçer FETÖ içerisinde il erkekler ana mütevelli heyet başkanı, eğitim danışmanı ve üniversiteler sorumlularının üstü ünite olarak nitelendirilen askerler, polisler, Milli Eğitim, hakim-savcılar, adliye personeli, kamu kurum kuruluşları, örgüt imamlarının üst konumunda bulunan imam olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca erkekler sohbet grupları ve mütevelli grupları sorumlusu olan Dinçer, örgütte vaazcı-irşadçı diye tabir edilen önemli konumlarda yer aldı. Hakkari, Van, Malatya illerinde sohbet adı altındaki örgüt organizasyonları düzenledi.

ELEBAŞILARLA İRTİBATLI

Elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret eden Dinçer, diğer örgüt üyelerinin ziyaret etmesine de aracılık etti. Örgütün üst düzey yöneticileri ile de telefon irtibatı tespit edildi. Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'yı batmaktan kurtarmak için para yatırdığı belirlendi.

300 BİN LİRA KEFALET TEKLİF ETMİŞTİ

Fadıl Dinçer, daha önce de tahliye edilmesi için mahkemeye 300 bin liraya kadar kefalet (güvence bedeli) ödemeyi teklif etmiş, ancak mahkeme heyeti bu teklifi kabul etmemişti.

Mahkemedeki ilk duruşmada ise FETÖ'nün Kıbrıs yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Dinçer, "Kıbrıs'a sizde 'ülke' deniliyor ama Kıbrıs sistemin (FETÖ'nün) içerisinde İzmir'e bağlı bir ilçe konumundaydı" demişti.