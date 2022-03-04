Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 4.3.2022 17:50 Son Güncelleme: 4.3.2022 18:13

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti

Son dakika haberleri: HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu, havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. İfadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

Son dakika haberleri: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu'nun, 24 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.

4 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.

İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ

Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

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SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
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