Ukrayna'da yaralanan ahaber ekibi korku dolu anları anlattı! "Dramı görüntülemek isterken linç edildik"

Rusya Ukrayna savaşı için bölgede bulunan ve Lviv'de yaşanan dramı aktarmak isteyen ahaber ekibi saldırıya uğramıştı. İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan gazeteciler yaşadıkları dehşeti anlattı.

DÜN İSTANBUL'DA TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

anews Yayın Koordinatörü Orhan Sali korku dolu dakikaları böyle anlattı: Dün İstanbul'da hastanede tedavimiz başladı. Lviv'de kaburgada kırık tespit edilmişti. Elde şişme vardı. Buradaki film çekimlerinde de elde de kırık olduğu tespit edildi. Operasyon olma ihtimalimiz var.

"SAVAŞ ORTAMININ PSİKOLOJİSİ HAKİM"

Savaş ortamının psikolojisinin hakim olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Herkes farklı bir coğrafyada olduğunuzu hissettiriyor. Bir taraftan insanlar kaçmaya çalışıyor biz gazeteciler olarak ülkeye girmek istiyoruz. Herkes herkesten şüpheleniyor.

"BİR ANDA ASKERLER YERE YATTI"

Sirenlerin çalması üzerine panik oluşmaya başladı. Biz Lviv kentinin dışında bir bölgedeydik. Açık alanda Ukrayna askerleri yere yattı. Kilometrelerce kuyruktaki insanlar da dışarı kaçmaya başladı. Araçlardan çıkanlar çukurlara menfez bölgelerine kaçmaya başladı.

A Haber ekibi Ukrayna’da yaralandı! Yaşananları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali anlattı | Video

"DRAMI GÖSTERMEK İSTERKEN LİNÇE UĞRADIK"

Bu sırada biz kameraman arkadaşım Taha Hazar ile olayı görüntülemek istedik. Dramı göstermek istedik. Birisi geldi. Siz kimsiniz diyerek kameramanımız Taha'ya saldırmaya başladı. Tam bölgeden ayrılırken 5-10 kiişilik grup bize doğru yöneldi. Konvoydamı bekliyorlardı nereden geldiler görmedik. Bizi linç etmeye başladılar. Ülkede herkes potansiyel şüpheli.

Çok daha kötü bir sonuç yaşanabilirdi. Ukrayna polisinin gelmesiyle kurtulduk. Buna da şükür.