1 şehit 3 yaralı

Tokat
'ta buzlanma nedeni ile servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Kaza, Tokat-Niksar
karayolu Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'nda görev yapan askerleri taşıyan Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki servis aracı, buzlanma nedeniyle devrilerek bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elgin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Elgin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Elgin'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verilecek.