Son dakika: 14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.