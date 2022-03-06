Giriş Tarihi: 6.3.2022

Erdoğan Putin’le görüşecek

Ukrayna krizinde devreye giren Türkiye, müzakere için çabalarını sürdürüyor. AB Konseyi Başkanı, Kanada Başbakanı ve Litvanya Cumhurbaşkanı’yla görüşen Erdoğan bugün de Rusya lideri Putin’le konuşacak