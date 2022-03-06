Erdoğan Putin’le görüşecek

Türkiye, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan krize çözüm için diplomatik çabalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yoğun diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel
ile telefonla görüşen Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda
, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Ukrayna krizi ve son gelişmeler değerlendirildi. AB Konseyi Başkanı Michel, Başkan Erdoğan ile Avrupa'nın güvenliğini görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğinin arasında Vahdettin Köşkü'nde toplanan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'na da başkanlık etti.
MÜZAKERE ÇAĞRISI
Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen "Kalemle Yol Almak" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Ukrayna krizine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin tüm çabasının savaşı durdurmak yönünde olduğunu söyleyen Kalın, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurması ve müzakere masasına gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereleri yapılacak. Burada bizim temel ilkemiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise bunların savaş yoluyla değil, müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği devam edecek. Yarın (bugün) Sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla iyi ilişkileri olduğunu kaydeden İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız barış müzakerelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti. Böyle bir görüşme Antalya'da da mümkün olabilir" dedi.