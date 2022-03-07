Başkan Sarı, kadın personellere 8 Martta izin verdi

Geçen yıl ilk defa başlattığı uygulamayı bu yılda devam ettiren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyede çalışan kadın personellere 8 Mart'ta bir gün idari izin verdi. Kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür bireyler olarak var olmalarının önemine dikkat çeken Başkan Sarı, Kadınların emekleri ve yaşamı yeniden üretebilme yetenekleri ile toplumun en önemli dinamiklerinin başında geldiklerini söyledi.

'KADINLARA BAZI KAFELERDE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILACAK'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyedeki tüm kadın çalışanlara bir gün idari izin verme kararı aldıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında şunları kaydetti;

"Biz nasip olursa 3. Yılımızı dolduruyoruz. Kadınlara, hanımlara karşı bir özel keyfiyetimiz var. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' diye belirlemişler. Bizde bu manada tüm kadınların gününü kutlarken, belediyemizde çalışan 200 kadın personelimize yarın izin veriyor ve onları izinli sayıyoruz. Ayrıca bazı cafeler de hanımefendilere yüzde 50 indirim yapılarken, bazılarında da çay kahve ücretleri alınmayacak" dedi.

Belediye personeli Şeyma Yılmaz ise, "Belediye Başkanımız Mehmet Sarı bey ilk defa böyle bir uygulama başlattı. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bizlere idari izin vererek onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bende bu iznimi çocuklarımı okula götürüp, getirip onlarla ilgilenerek değerlendirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.