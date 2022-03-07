Göçmen kadınlarla el ele verdiler

MART 2019'da Birleşmiş Millet
desteğiyle ve Japonya
ve Norveç
'in finans desteğiyle kurulan ve Türk ve göçmen kadınları kooperatif çatısı altında biraraya getiren 'Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi SADA'nın üyelerinden Suriyeli Abir Azzo (42) ve Türk Serpil Karakurt (47) emekçi kadınalr olarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Türkiye
'ye 8 yıl önce gelen Suriyeli Abir Azzo ülkesinde kuaförlük yapıyordu. Sertifika almak için SADA'da kuaförlük ve cilt bakım kurslarına katıldı. Abir, 'SADA Kadın Kooperatifi'nde, geçen yıl şirketler için baskılı çantadan hemşire kıyafetine, ameliyat önlüğünden keçe dizüstü bilgisayar çantasına ve deri cüzdana kadar çok sayıda üretim yaptık' dedi. Karakurt ise 'Eşim, rahatsızlığı nedeniyle çalışmıyor. Kooperatif sayesinde 3 çocuğumu okutuyorum. Tekstille ilgili hemen her şeyi üretebiliyoruz. Burası benim ikinci ailem gibi' diye konuştu. Ailesiyle birlikte 7 yıldır Ankara
'da yaşayan Iraklı Nebe de gönüllü olmak için Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
(SGDD-ASAM) Ankara Toplum Merkezi'ne başvurdu. İnternet üzerinden mülteci çocuklara gönüllü olarak okuma yazma öğretiyor. Karabük Üniversitesi Tıp fakültesi
3. sınıf öğrencisi. Onkoloji alanında uzmanlaşmak istiyor. SADA Projesi Koordinatörü Özge Tuncer "2017'den bu yana 14 bine yakın kadınla yollarımız kesişti. 9 bini aşkın kadına danışmanlık hizmeti verdik. 2 bin 500 kadına 200'den fazla kurs düzenledik" dedi.