İdeallerinizin peşinden gidin en güçlü rakibiniz kendiniz olun

Ekonominin mutfağında üst kademede yetkin kadınların sayısı hızla artıyor. Hazine
ve Maliye
Bakanlığı'nda yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 25'i geçmiş durumda. Ekonomi Programları ve Araştırmaları Genel Müdürlüğü'nde kadın çalışanların oranı ise yüzde 40. Türkiye ekonomisinin önemli iki pozisyonunda iki güçlü kadın görev yapıyor; Gelir İdaresi
Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay
, Ekonomi Programları ve Araştırmaları Genel Müdürü Yasemin Girici
. Dilbay, 18 yaşında çalışmaya başladığı Maliye'de 42 yılda 19 bakanla çalışarak bir rekora imza atmış durumda. Dilbay, "Maliye'de öğrenmenin sonu yok, tutkuyla yapılan bir meslek. Genç kızlarımız için bu meslekte kariyer kapıları açık, mutlaka teveccüh etmelerini öneriyorum. Devlet kasasının bekçisiyiz. Evimin bütçesini bu kadar bilmiyorum inanın" dedi. Ekonomi Programları ve Araştırmaları Genel Müdürü Girici ise ODTÜ İktisat
bölümünden yüksek şeref listesinden mezun, ABD
'de yüksek lisans yapan Girici 17 yıl önce ekonominin kalbinde işbaşı yaptı. Biri kız biri erkek iki çocuk annesi olan Girici, üniversitedeyken Hazine'de çalışmanın hayali olduğunu belirterek, 'Genel Müdürlüğümüzde 150 personelin 43'ü kadın. Genç kızlarımız ideallerinin peşinden gitsinler ve çalışsınlar. İşlerine odaklansınlar. En büyük rakipleri kendileri olsun." dedi.