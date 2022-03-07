K.T.Ü’de “Uluslararası Güç Mücadelesi Odağında Karadeniz: Rusya-Ukrayna Savaşı” paneli

Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliğinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Uluslararası Güç Mücadelesi Odağında Karadeniz: Rusya-Ukrayna Savaşı" başlıklı panel düzenlendi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nden Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı konuşmacı olarak katılırken, Panele Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşkınkutlu ve üniversitelerin öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

"SÜRECİ İYİ YÖNETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna sürecini 12 gün içerisinde attığı adımlarla iyi yönettiğini belirterek, "Dengeler iyi kurulmuş vaziyette. Türkiye bir NATO üyesi ve NATO'dan çıkan her kararın altında Türkiye'nin imzası var. Türkiye'nin onaylamadığı hiçbir karar NATO'dan çıkmaz. Biz batılı bir NATO üyesi olarak şu ana kadar Rusya ile Ukrayna ile özel ilişkileri olan bir ülke çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde çok temel kararlar alınmak zorunda kalınabilir. Yani tüm karar alacağı istemediği bir takım adımlar atmak tercih yapmak zorunda bırakılabilirler eğer anlaşmazlık çözülmezse. Bu ne zaman biter? Ben bu işin maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorum Rusya içinde Ukrayna için de batı dünyası için de. Dolayısıyla önümüzdeki 15-20 gün içesinde muhtemelen diplomasi biraz daha öne çıkarak dengeler oturur hale gelecektir. Ama bunun ekonomik ve siyasi yönlerini biz bundan sonraki 20 yılda takip etmek zorunda kalacağız" dedi.

"MONTRÖ İYİ Kİ VAR"

Montrö Anlaşmasının önemine değinen Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nden Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ise, "Montrö olmasaydı Ruslar Karadeniz'de tersanelerde uçak gemisi inşa ederlerdi, nükleer deniz altılar inşa edelerdi. Bunları da alır Akdeniz'e Atlantik'e buradan salar salar gönderirlerdi. En büyük tersaneleri burada olurdu. Montrö var diye şimdi geçmek istese de; kusura bakma komşu Montrö var sen bunda imzacısın diyoruz. Amerika barış döneminde buraya gemiler yığabilirdi ve derdi ki; ben senin NATO müttefikinim kardeşim, aç bakalım ben geçeceğim derdi. Orada diyoruz ki yok; bak Montrö var. Her ne kadar sen imzacı değilsin ama senin müstemlekelerin gibi bağlıları etki altındaki devletler bunun imzacısı. Dolayısıyla sen geçemezsin diyoruz. Başımız rahat. Onun için Montrö'yü böyle gündeme getirip saçma sapan konularla hem de mesnetsiz konularla hem de sloganik konularla gündeme getirip devleti sıkıntıya sokmamak lazım. Montrö var iyi ki de var duruyor, aynen devam" şeklinde konuştu.

"UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da, Türkiye çevresindeki coğrafyada çok uyanık olmak gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaya batı savaş diyor , Rusya'da halen operasyon olarak tanımlıyor. Yani Rus gazetelerinde, akademisyenlerin konuşmalarında operasyon olarak tanımlanır. Batı genelde biz de dahil savaş kavramını kullanıyor. Barışı korumak istiyorsanız savaşa hazır olacaksınız. Bu temel bir prensip. Bu coğrafyada çok uyanık olmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.