Muğla açıklarında 170 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin dramı devam ediyor. Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında, lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Datça açıklarında ise içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alması nedeniyle yardım talebinde bulunuldu. Göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koştu. Lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Datça açıklarındaki bir başka olayda, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot ve 1 can salı içerisindeki toplam 76 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.