Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak’ta bekletilen 30 gemi Türkiye’ye gelecek

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISI

Öte yandan, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise görüşmede; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği ifade edildi. Erdoğan'ın acil ateşkes çağrısı yaptığı ve "Müzakereler için çabamız sürecek" dediği belirtildi.