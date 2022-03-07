Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak’ta bekletilen 30 gemi Türkiye’ye gelecek

Son dakika haberleri: Dünkü Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.
PUTİN TALİMAT VERDİ: GEMİLER TÜRKİYE'YE GELİYOR
Başkan Erdoğan'ın 'Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz' dediğini aktarılırken, Putin'in Azak'ta bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceği ifade edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISI
Öte yandan, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise görüşmede; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği ifade edildi. Erdoğan'ın acil ateşkes çağrısı yaptığı ve "Müzakereler için çabamız sürecek" dediği belirtildi.