Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek
Giriş Tarihi: 7.3.2022 19:26 Son Güncelleme: 7.3.2022 19:46

Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek

Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak’ta bekletilen 30 gemi Türkiye’ye gelecek

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın 'Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz' dediği aktarılırken, Putin'in Azak'ta bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceği ifade edildi.

Son dakika haberleri: Dünkü Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

PUTİN TALİMAT VERDİ: GEMİLER TÜRKİYE'YE GELİYOR

Başkan Erdoğan'ın 'Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz' dediğini aktarılırken, Putin'in Azak'ta bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceği ifade edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISI

Öte yandan, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise görüşmede; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği ifade edildi. Erdoğan'ın acil ateşkes çağrısı yaptığı ve "Müzakereler için çabamız sürecek" dediği belirtildi.

"BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"

İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın Putin'e "Hep birlikte barışın yolunu açalım. İnsani koridor ve barış anlaşması için acil adım atılmalı" dediğini aktardı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek
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