Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ayçiçek yağı stokçularına böyle çıkıştı: Bedelini ağır ödersiniz



Burada yaptığı açıklamada Vali Aydoğdu; Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı bilgilerinin gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar" olduğunu söyledi.

"Bedeli çok ağır olur" | Video

"BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDER"

Bizde bugün ilimizde bulunan market ve market zincirlerinin şubelerini gezerek inceleme ve denetimlerde bulunduk. Tüm market sahiplerini ve müdürlerini Valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bilindiği üzer bir Pandemi süreci geçirdik şu anda da Rusya Ukrayna savaşından dolayı bazı kendini bilmez menfaatçi guruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta hiç kimse merak etmesin Türkiye'nin tüm vatandaşlara yetecek Ayçiçek yağıda var. Malzemesi de var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz. Hiç kimse fırsatçılık ve stokçuluk yapmaya çalışmasının bunun bedelini çok ağır öder dedi.