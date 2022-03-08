Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ayçiçek yağı stokçularına böyle çıkıştı: Bedelini ağır ödersiniz

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun stokçulara gösterdiği tepki sosyal medyada büyük destek gördü. Bilindiği üzere hafta sonu marketlerde yağ almak için uzun kuyrukla oluşturan vatandaşlar izdihama neden olmuş kıyasıya yağ alma mücadelesi vermişti. Konu üzerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, marketleri birebir ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulundu.
Yaptığı inceleme ve denetimlerde market sahipleri ve müdürlerine uyarıda bulunan Vali Aydoğdu stokçuluk konusunda uyarılarda bulunarak kimse stokçuluk yapmaya kalkışmasın bunun bedeli çok ağır olur diyerek market sahiplerini uyararak sevkiyatların ve dağıtımların zamanında yapılmasını istedi. Tüm marketleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu vatandaşlarla sohbet ederek market içerisinde bulunan reyonları gezerek yağ fiyatları ve KDV indirimlerini yerinde inceleme yaptı.
Burada yaptığı açıklamada Vali Aydoğdu; Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı bilgilerinin gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar" olduğunu söyledi.
"Bedeli çok ağır olur" | Video
"BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDER"
Bizde bugün ilimizde bulunan market ve market zincirlerinin şubelerini gezerek inceleme ve denetimlerde bulunduk. Tüm market sahiplerini ve müdürlerini Valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bilindiği üzer bir Pandemi süreci geçirdik şu anda da Rusya Ukrayna savaşından dolayı bazı kendini bilmez menfaatçi guruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta hiç kimse merak etmesin Türkiye'nin tüm vatandaşlara yetecek Ayçiçek yağıda var. Malzemesi de var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz. Hiç kimse fırsatçılık ve stokçuluk yapmaya çalışmasının bunun bedelini çok ağır öder dedi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu daha sonra marketlerin Organize Sanayi Bölgesindeki depolarında inceleme ve denetimler yaptı. Yapılan denetimler sonucunda Aksaray'a yetecek kadar yağın olduğu tespit edilirken stokçuluk yapan marketler hakkında idari işlemler başlatılırken Vali Hamza Aydoğdu market sahiplerine ve depo sahiplerine bugün bu yağlar Aksaray'a mesai bitimine kadar intikal etmezse bedeli ağır olur diyerek uyarılarda bulundu. Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatı üzerine mesai bitimine az bir süre kala bütün depolar boşaltılarak marketlerde satışa sunuldu.