‘Barış yolu’nun adresi Antalya

Türkıye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde Türk dış politikası açısından en ciddi sınamalardan birini başarıyla geçti. Rusya
ile Ukrayna
arasında barışa şans verilmesi, ateşkes şartlarının oluşması ve insani yardım koridoru için Türkiye'nin yürüttüğü soluksuz diplomasi meyvelerini vermeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya
'da yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile üçlü zirvede bir araya geleceklerini belirterek, iki tarafın da istediği bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ettiklerini söyledi.
22 Şubat'tan bu yana dünya liderleriyle 19 görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e barış için çağrıda bulundu. Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtirken, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurguladı. Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini kapsamlı şekilde Putin'e iletti. Görüşmeden bir gün sonra Rusya, Kiev
, Mariupol
, Harkiv
ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
DİPLOMASI FORUMU'NDA 3'LÜ FORMAT
Erdoğan pek çok lidere insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanmasının hayati önem taşıdığını telefon diplomasisiyle aktardı. Erdoğan, liderlerle yaptığı görüşmelerde, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini" ısrarla vurguladı. Diplomatik çabalar sonucu Rusya'nın ateşkes ilanının ardından iki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
ile 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili, "Bu sabah (dün) itibarıyla 12 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Hem Ukrayna içindeki insanlara hem de komşu ülkelere geçen insanlara yardımlarımızı artırarak devam ediyoruz" dedi. Türkiye, bu süreçte izlediği "barış yolu" diplomasisiyle dünyaya örnek oldu. Erdoğan'ın liderliğinde savaşın kritik dönemlerinde yürütülen politika, krize tek yanlı bakan ülkelere ders oldu. Türkiye, hem Rusya'nın Kırım ilhakını ve Ukrayna'ya açtığı savaşı kınadı, hem de Rusya'ya yaptırım uygulamadı. Türkiye'nin ne Ukrayna ne de Rusya ile bağlarını koparamayacağını söyleyen Erdoğan, çok zor bir denge politikası kurdu. Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulamaya koydu ve NATO müttefiklerinin övgüsünü aldı.