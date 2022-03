Emine Erdoğan’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Önce savaşları durduralım

DÜNYANIN KAPISINI AÇACAK ANAHTAR

Kadınların her alanda desteklenmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Çocuklarımıza güzel bir dünyanın kapısını açacak anahtar, kadınların, her alanda güçlendirilmesidir. Dünyanın tüm kadınları adına, bu gerçeğin, her toplumda hakim bir anlayış olmasını temenni ediyorum."