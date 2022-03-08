Emine Erdoğan’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Önce savaşları durduralım

FARKINDALIĞI TAZELEDİ

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü programında akademi, iş, siyaset, STK, sanat ve spor gibi birçok alanda başarılı kadınlarımızın yanı sıra baştacımız olan şehit annelerimiz, koruyucu annelerimiz ve engelli annelerimiz ile kadın muhtarlarımızla bir araya geldik."