Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pirinçlik Jandarma Yol Kontrol Noktasında, uygulama yaptı.

Uygulamaya Dünya Kadınlar Günü'nde görevleri başında olan kadın jandarmalarda yer aldı.

Görev başında olan kadın jandarmalardan, kadınlara sürpriz | Video

Kadın askerler, uygulama esnasında, durdukları araçlarda kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Askerler ardından kadınlara çeşitli hediyeler ve kırmızı karanfil verdi.