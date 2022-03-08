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Giriş Tarihi: 8.3.2022 17:27 Son Güncelleme: 8.3.2022 17:59

Görev başında olan kadın jandarmalardan, kadınlara sürpriz

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Görev başında olan kadın jandarmalardan, kadınlara sürpriz

Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde görevleri başında olan kadın jandarmalar, yol kontrolü sırasında durdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı. Sürpriz kutlamada kadın askerler, kadınlara kırmızı karanfil de verdi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pirinçlik Jandarma Yol Kontrol Noktasında, uygulama yaptı.

Uygulamaya Dünya Kadınlar Günü'nde görevleri başında olan kadın jandarmalarda yer aldı.

Görev başında olan kadın jandarmalardan, kadınlara sürpriz | Video

Kadın askerler, uygulama esnasında, durdukları araçlarda kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Askerler ardından kadınlara çeşitli hediyeler ve kırmızı karanfil verdi.

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Görev başında olan kadın jandarmalardan, kadınlara sürpriz
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