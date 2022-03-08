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Giriş Tarihi: 8.3.2022

Herzog ve Miçotakis Türiye’ye geliyor

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Herzog ve Miçotakis Türiye’ye geliyor
Türkiye, önümüzdeki günlerde İsrail ve Yunanistan'la ilişkileri açısından önemli iki ziyarete ev sahipliği yapacak. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, eşi Michal Herzog ile birlikte yarın Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak olan Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Ziyaret sırasında Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek atılabilecek adımlar ele alınacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise 13 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Miçotakis Erdoğan ile İstanbul'da görüşecek. İki liderin ziyareti, ülkeler arası ikili ilişkiler açısından kritik önem taşıyor.
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Herzog ve Miçotakis Türiye’ye geliyor
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