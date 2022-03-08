Herzog ve Miçotakis Türiye’ye geliyor

Türkiye, önümüzdeki günlerde İsrail
ve Yunanistan
'la ilişkileri açısından önemli iki ziyarete ev sahipliği yapacak. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
, eşi Michal Herzog
ile birlikte yarın Ankara
'ya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak olan Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Ziyaret sırasında Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek atılabilecek adımlar ele alınacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
ise 13 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Miçotakis Erdoğan ile İstanbul
'da görüşecek. İki liderin ziyareti, ülkeler arası ikili ilişkiler açısından kritik önem taşıyor.