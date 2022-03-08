Kadınlara karanfilli kutlama! Hem kutladılar; hem bilgilendirdiler...

İstanbul Polisi; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tam gün mesaideydi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; Eminönü Meydanı ve Kocamustafapaşa Meydanı'nda kadınlara yönelik yoğun mesai yaptı.