Kadınlara karanfilli kutlama! Hem kutladılar; hem bilgilendirdiler...

İstanbul Polisi; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tam gün mesaideydi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; Eminönü Meydanı ve Kocamustafapaşa Meydanı'nda kadınlara yönelik yoğun mesai yaptı.
Kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve kadına şiddetin önlenmesi için bilgilendirmeler yapıldı. Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) farkındalığın artırılması için özel anlatımlarda bulunuldu.
Cep telefonlarında KADES Uygulaması bulunmayan kadınların; KADES Uygulaması'nı indirmeleri ve KADES'e giriş yapmaları sağlandı. Broşürleri dağıtılan KADES Uygulaması'nın geniş kapsamlı tanıtımı da yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş adına da kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, kendilerine karanfil veren polislere teşekkür etti.