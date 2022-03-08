Yılmaz’dan CHP’lilere: Bizi izlemeye devam edin!

Silivri Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında gündem dışı söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, Gümüşyaka Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti. Gümüşyaka'nın ihtiyaç duyduğu ancak uzun yıllardır alamadığı birçok hizmeti son 3 yılda aldığını vurgulayan Sefer Ölçer, bazı çevreler tarafından buradaki hizmetlerin sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılıyormuş gibi bir algı operasyonu yapıldığını vurguladı. Ölçer'in ardından açıklamalarda bulunan ve kendisine teşekkür eden Başkan Yılmaz, Gümüşyaka'daki yatırımlar hakkında detaylı bilgiler verirken; İBB'yi Gümüşyaka'da denize akan kanalizasyon suyu ve 2 yıldır yapımına başlanmayan kreş projesi üzerinden eleştirdi.

ÖLÇER: "GÜMÜŞYAKALI HEMŞEHRİLERİMİZ SON 3 YILDA HİZMETE DOYMUŞTUR"

Başkan Volkan Yılmaz'ın Gümüşyaka'ya yaptığı hizmetler hakkında açıklamalar yapan Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, "Gümüşyaka Mahallemizi ilgilendiren konular hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına söz almış bulunmaktayım. Gümüşyaka Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında uzun bir süreden beri asfaltlama, aydınlatma, kaldırım imalatı gibi çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetlerle ilgili birtakım çevreler kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeler yapmakta, hizmetlerin İBB tarafından yapıldığını söylenmektedir. Sizler ne söylerseniz söyleyin, istediğiniz kadar algı oyunları yapın; Gümüşyakalı hemşehrilerimiz bu çalışmaların tamamının Silivri Belediyesi tarafından yapıldığını biliyor. Son 3 yılda Gümüşyaka halkı, yıllardır alamadığı hizmetleri almış ve yaşadığı tüm sorunlara bir bir çözüm bulmuştur. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz ile birlikte yaptığımız yoğun istişarelerin ardından başlatılan çalışmalarla vatandaşlarımızın talep ve şikâyetleri sona ermiştir. Başkan Yılmaz'ın yaptığı çalışmalarla Gümüşyaka Mahallemize 8,5 ay gibi kısa bir sürede aile sağlığı merkezi kazandırılmıştır. 8 bin ton asfalt serimi yapılmıştır. 29 bin metrekare kaldırım imalatı yapılmıştır. 510 metrekare yol iyileştirmesi yapılmıştır. 9 bin metrekare sulama sistemi kurulmuştur. 35 adet kaçak bina yıkılmıştır. Belediye Başkanımız geçtiğimiz günlerde Gümüşyaka Mahallesi'ne futbol sahası ve soyunma odası yapacağını müjdelemiştir. Gençlerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Çiftçimize, hayvancımıza tohumluk arpa, saman, silajlık mısır desteği verilmiştir. Parklarımızın, yeşil alanlarımızın bakımı da aralıksız devam etmiştir. Silivri Belediyesi son 3 yılda sayamayacağım daha birçok hizmeti Gümüşyaka'ya kazandırmıştır. Sanıyorum Başkanımız, Gümüşyaka Mahallesi'ne yapılacak çay bahçesinin de müjdesini verecektir. Dolayısıyla Silivri Belediyesi, ilçemizin tüm mahallelerinde olduğu gibi Gümüşyaka'da da gereken tüm yatırımları yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Malum çevrelere de şunu söylemek istiyorum; Gümüşyaka'daki hizmetlerin İBB tarafından yapıldığını anlatacağınıza 3 yıldır bir kreşi neden yapamadığınızı açıklayın. Başkan Yılmaz'a mahallemizin ihtiyaçlarının ve sorunlarının çözümü noktasında yaptığı hizmetler için mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyor, bizi izlemeye devam ediniz diyorum." dedi.

'GEREKİRSE KREŞ YERİ TAHSİS SÜRESİNİ YENİDEN UZATACAĞIZ'

Ölçer'in sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, "Öncelikle ben Sayın Sefer Ölçer'in bu güzel duyguları ve bize olan teveccühü için teşekkür ediyorum. Gümüşyaka'daki sağlık ocağımızın yapımı için Ölçer ailesine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gümüşyaka'da yaptığımız çalışmalarda 'Bu asfaltı İBB döküyor, İBB Silivri Belediyesine hibe asfalt veriyor ve bu hibe asfaltlar Gümüşyaka'ya dökülüyor' diye ortalıkta bir bilgi kirliliği dolaşıyor. Şöyle söyleyeyim; İBB çok uzun yıllardır düzenli olarak ilçelerin büyüklüklerine göre hibe asfalt dağıtıyor. Geçen yıl yanılmıyorsam 8.000 ton asfaltı Silivri Belediyesine hibe etti. Biz de bu asfaltı şehrin muhtelif yerlerine döktük. Bu Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın içerisinde hakkı olan ve bizim vergilerimizle bize verilen asfalttır. Onun için Gümüşyaka'da Silivri Belediyesi tarafından yapılan ve yapılmaya devam edecek hizmetlerle ilgili Sayın Sefer Ölçer'in de dediği gibi bizi izlemeye devam edin! Şunu da hatırlatmak istiyorum: Düzenlediğiniz basın toplantılarında yapmadığınız işleri yaptığınızı söylüyorsunuz. Gümüşyaka'daki kreşin temelini attık dediniz basın toplantısında, ne zaman attınız? Orada bir temel hâlâ atılmadı. Belediye meclis üyelerimiz bütün iyi niyetiyle, 2 yıldır sabırla bekliyor. İlk tahsis sürecini geçirdiniz, buradaki araziyi yeniden tahsis ettik. Bakın ben kreş arazisinin hemen altında ticari artı konut imarı olan arazime halı saha yapıyorum. Niye? Gümüşyaka'daki gençler spor yapsın diye. Ben orayı satıp İBB'ye verdiğim kreşin yerine bu halı sahayı yapamaz mıydım? Buranın temelini lütfen bir an önce atın. Şunu da ekleyeyim bu tahsis süresi dolarsa biz tahsisi tekrar uzatacağız. Sakın kızarlar, Gümüşyaka'yı cezalandırırlar diye düşünmeyin!" ifadelerini kullandı.

'DENİZE GİRİLEMEYEN TEK YERİMİZ GÜMÜŞYAKA!'

Gümüşyaka sahiline dökülen kanalizasyon sorununun devam ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz, "İSKİ hâlâ Gümüşyaka sahilinde denize akan foseptiklerle ilgili çalışmalarını bitirmiş durumda değil. Silivri'de alınan su numunelerinde bir tek Gümüşyaka'daki su numuneleri kirli çıkıyor. Denize girilemez olan tek yerimiz Gümüşyaka. Oradaki insanlar bunu hak ediyor mu? İSKİ buraya yatay delgi ile bir kanal yapacak ancak 2 yıldır ısrarlı takibimize rağmen bu iş bitirilemiyor. İSKİ'nin çalışmalarını bir an önce hızlandırıp kanalizasyonun denize akmasının önüne geçmesi gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.