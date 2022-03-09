CHP’li Tanrıkulu metro güvenlik görevlisini işten attırdı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Metrosu
'nda tartıştığı güvenlik görevlisi Hakan
Karakuş'u işten attırdı. 17 Şubat günü saat 16.15 sıralarında 4. Levent Metro İstasyonu'na gelen Tanrıkulu, güvenlik görevlisi Karakuş'a adres sordu. Karakuş da yön tarifinde bulundu. Belirtilen yöne doğru gittikten kısa bir süre sonra yeniden Karakuş'un yanına gelen Tanrıkulu, omzuna vurarak "Ben milletvekiliyim, benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin" dedi. Ardından da olay yerinden ayrıldı.
Karakuş, 20 dakika sonra amirinden gelen telefonla ikinci şoku yaşadı. Tartıştığı kişinin Tanrıkulu olduğunu öğrenen Karakuş'tan savunması istendi. Savunmasını veren Karakuş, olaydan dört gün sonra disiplin kurulu kararıyla işten atıldı. İşe iade ve tazminat davaları açan Karakuş, Tanrıkulu hakkında da dava açacağını söyledi. Tanrıkulu'nun kendisini terbiyesizlikle suçladığını ve tartışma sırasında polis çağırmayı düşündüğünü anlatan Karakuş, "Bunun üzerine 'Kimi çağırırsan çağır, sen neyin peşindesin? Sen AK Parti
'nin güvenliği misin?' gibilerinden söylemde bulundu. Aileme, anneme, babama ve kız kardeşime bakmakla yükümlüyüm. Tek kazancım burasıydı. İşsizlik maaşı alamıyorum. Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?" ifadelerini kullandı.