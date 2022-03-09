Erdoğan’dan sert mesaj: Stokçuluk yapanlar hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli mesajar verdi. İşte söyledikleri:
KADINLARDAN YANAYIZ: Türkiye
'yi yasakların ülkesi olmaktan çıkarıp, her alanda fırsat eşitliğinin, adaletin hâkim olduğu yer haline biz dönüştürdük. Kadın hakları
konusunda kadınlardan yana biz tarafız. Kadınlara karşı şiddet konusunda kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikâyete tabi olmaktan çıkartıp resen takip edilen suçlar arasına aldık. Şiddetle daha etkin mücadele edilmesi için kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesini nitelikli hal kapsamına alarak cezaları artırıyoruz.
EY HÂKİM NASIL BIRAKIYORSUN: Tokat
'taki Özlem Ağ
kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün 23 yerden bıçaklıyor. Ey hâkim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hâkim böyle bir tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ben Cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerinden eşini bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gerekeni ben sana söylerim. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez.
GEREĞİNİ YAPACAĞIZ:
Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği
, zeytinyağı böyle sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek için böyle bir kampanyayı yürütüyor. Bunlar stokçu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyorlar ve utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. "Raflarda ayçiçeği yağı yok" diyerek böyle bir kampanyayı yürütüyorlar. Bir olacağız, beraber olacağız, bu ahlaktan yoksun olanlara gereken dersi vereceğiz. Böyle bir sıkıntımız olmadığı halde bu stokçuluğu yapanlar hesabını verecek. Türkiye'yi diğer yol ve yöntemlerle dize getiremeyeceklerini görenlerin bu gücümüze saldırmaları tesadüf değil, bilinçli bir eylemdir. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek, insanlarımızı tahrik etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.
MANİPÜLASYONLARIN ESERİ:
Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa bir kısmı da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseridir. Bu yönde faaliyetler yürüten herkesten bunun hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır. Vatandaşlarımıza, söylentilere aldırış etmemeleri, tahriklere gelmemeleri, provokasyonlara karşı daima teyakkuz halinde bulunmaları çağrısında bulunuyorum. Milletimizden devletine güvenmesini, sağduyuyu elden bırakmamasını, sabırlı olmasını istiyoruz.
ALIYEV GELECEK:
Ukrayna krizi, güvenlik boyutu yanında sosyal ve ekonomik etkileriyle bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. 20'yi aşkın devlet başkanıyla Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta görüşmeler yaptım. Yarın (bugün) İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı (İlham Aliyev) gelecek. Bütün bunlara rağmen ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışan her kimse sıfatı, konumu, mecrası ne olursa olsun art niyetlidir, başka hesaplar içindedir.
ÖZLEM AĞ'I ARADI: YALNIZ DEĞİLSİN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Tokat'ta kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Özlem Ağ ile telefonda görüştü. Tokat merkeze bağlı Mülk Köyü'nde yaşayan Özlem Ağ, çocuğunu görme bahanesiyle evlerine gelen boşanma aşamasında olduğu eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmıştı. Özlem Ağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aramasıyla ilgili, "Gündeme getirdikleri, beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız 'Bu saatten sonra yalnız değilsin' dedi. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Kimsenin canı yanmasın. Hâlâ olayın izlerini taşıyorum. Akciğerlerimde sıkıntı var, solunum güçlüğü çekiyorum" dedi.
ŞİDDETE KARŞI YENİ ADIM
ERDOĞAN: Şimdi şiddetle mücadelede yeni adımlar atıyoruz. TCK'da düzenlenen takdiri indirim nedenlerini belli konulara münhasır kılıyor ve maddenin uygulama alanını daraltıyoruz. Failin pişmanlık içermeyen davranışları takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Failin sadece indirim almaya yönelik tutum ve davranışları, komikliğe bakın kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.