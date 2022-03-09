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Giriş Tarihi: 9.3.2022 20:44

Metruk ev büyük bir gürültüyle çöktü!

MİHRİBAN KOÇAKER
Metruk ev büyük bir gürültüyle çöktü!

Tokat’ta akşam saatlerinde çöken metruk ev Hocaahmet mahallesi sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Göçük esnasında yoldan geçen olmaması olası faciayı önlerken şans eseri yaralanan olmadı.

Tokat şehir merkezi Hocaahmet Mahallesi Hocaahmet caddesi No:17'de akşam saat 17.20 sıralarında yanında okul bulunan metruk evin orta bölümü bilinmeyen nedenle aniden çöktü. Yola doğru yaşanan göçük olayında yol kapanırken bir anda gürültüyle sarsılan mahalleli korkulu anlar yaşadı.

Muhtarlık bürosu, göçük meydana gelen evin hemen ilerisinde bulunan ve olay anında bürosunda oturan Hocaahmet Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Şanalmış, gürültülü bir yıkım sesiyle aniden sokağa fırladığını ve evin çökmesiyle yetkililere haber verdiklerini söyledi. Mahalle muhtarı Şanalmış "Biz ses duyduk sese çıktık baktık ki duvar uçmuş. Baktık, dinledik ki altında kimse var mı diye Allah'tan yoktu. Ucuz atlattık, yaralanan olmadı. Ama mahallemizde böyle metruk binalar çok. Anıtlar Yüksek Kurulu'na kayıtlı olduğu için SİT alanı diye müdahale edilemiyor" dedi.

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Metruk ev büyük bir gürültüyle çöktü!
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