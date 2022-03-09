Turuncu kar alarmı trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul'da son yılların en fazla karın yağacağının açıklanması ve turuncu alarm verilmesi üzerine vatandaşlar yollara düştü. Evlerine erken gitmek isteyenlerin yoğunluk oluşturması nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de o noktalardan biri oldu. İBB trafik haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 67 olarak ölçüldü. Evlerine ulaşmak için bir anda trafiğe çıkılması nedeniyle akşamın ilerleyen saatlerinde trafik yoğunluğu da artış gösterdi. Sürücüler saatlerce direksiyon başında trafikte beklemek zorunda kaldı. Kar alarmının verilmesi ve okulların tatil edilmesi nedeniyle İstanbul'da yoğun kar yağışının açıklandığı Perşembe günü trafikte sakinliğin yaşanması bekleniyor.

