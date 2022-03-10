Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna’dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Bugün Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro'dan 125 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣3️⃣.7️⃣1️⃣9️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Yolunuz açık olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/4VYeizj8K2
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.