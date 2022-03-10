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Giriş Tarihi: 10.3.2022 23:30 Son Güncelleme: 10.3.2022 23:51

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

AA
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna’dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
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