Emine Erdoğan ile Michal Herzog, sergi açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen gerçekleştirilen 'Renk Ahenk Mihenk - Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki' sergisinin açılışını yaptı. Erdoğan ve Herzog daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti. Buradaki Dünya Kitaplığı bölümünde İsrail kitaplığını da ziyaret eden Herzog, kütüphaneye 10 İbranice kitap bağışı yaptı. Erdoğan da Herzog'a Yunus Emre Divanı'nın İbranice'sini hediye etti.