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Giriş Tarihi: 11.3.2022 01:37

Engelli çocuğuyla aracına almak istememişti... O minibüs sürücüsüne çifte ceza...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Engelli çocuğuyla aracına almak istememişti... O minibüs sürücüsüne çifte ceza...

İstanbul’da engelli çocuğuyla minibüse binmek isteyen kadını aracına almak istemeyen minibüs sürücüsüne 776 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay dün meydana geldi. İddialara göre bir minibüs sürücüsü; engelli çocuğuyla minibüse binmek isteyen kadını aracına almak istemedi. Soruşturma açıldı ve inceleme başlatıldı. Sürücünün M.D. olduğu tespit edildi. Sürücü M.D.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden toplamda 349 lira idari para cezası kesildiği ve ayrıca M.D.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 427 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

O minibüs sürücüsüne çifte ceza... | Video

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Engelli çocuğuyla aracına almak istememişti... O minibüs sürücüsüne çifte ceza...
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