Haberler Gündem Haberleri İBB 112 çınar ağacını kesti! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Bir güzelliği daha yok ettiler
Giriş Tarihi: 10.3.2022 17:22 Son Güncelleme: 10.3.2022 17:29

İBB 112 çınar ağacını kesti! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Bir güzelliği daha yok ettiler

İBB 112 çınar ağacını kesti! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Bir güzelliği daha yok ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi üzerindeki 112 ağacı kesti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ağaçların belediye tarafından kesilmesine tepki gösterdi. Kabaktepe, ''Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler.'' dedi.

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kansere yakalandıkları gerekçesiyle köklerinden kesildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ!

Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı.

AK PARTİLİ KABAKTEPE: BİR GÜZELLİĞİ DAHA YOK ETTİLER

Söz konusu olaya tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kabaktepe şu ifadeleri kullandı: "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem.

"Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir...

Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler."

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İBB 112 çınar ağacını kesti! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Bir güzelliği daha yok ettiler
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