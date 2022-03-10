İBB 112 çınar ağacını kesti! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Bir güzelliği daha yok ettiler

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kansere yakalandıkları gerekçesiyle köklerinden kesildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ!
Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı.
AK PARTİLİ KABAKTEPE: BİR GÜZELLİĞİ DAHA YOK ETTİLER
Söz konusu olaya tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 10, 2022
"Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir...
Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler. pic.twitter.com/WV6sFbuHTi
Kabaktepe şu ifadeleri kullandı: "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem.