Diğer seferlerin aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda şu anda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ederken apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul’da beklenen kar başladı! 468 uçak seferi iptal edildi | Video

İGA ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına başlarken İstanbul Havalimanı'nda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.