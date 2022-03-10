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Giriş Tarihi: 10.3.2022 09:01 Son Güncelleme: 10.3.2022 09:21

İstanbul’da beklenen kar başladı! 468 uçak seferi iptal edildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul’da beklenen kar başladı! 468 uçak seferi iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidilirken 10 ve 11 Mart tarihlerinde İstanbul’dan yurt için ve yurtdışına yapılacak toplam 486 uçak seferi karşılıklı olarak  iptal edildi.

Diğer seferlerin aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda şu anda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ederken apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul’da beklenen kar başladı! 468 uçak seferi iptal edildi | Video

İGA ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına başlarken İstanbul Havalimanı'nda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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İstanbul’da beklenen kar başladı! 468 uçak seferi iptal edildi
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