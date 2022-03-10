Sağlıkta şiddet yasasında sona gelindi! Teklifin detayları ortaya çıktı





DOKTOR TAZMİNATLARINI DEVLET ÖDEYECEK



Doktorların en büyük sorunu haline gelen yanlış tedavi nedeniyle açılan tazminat davaları ile ilgili de bir düzenleme yapılacak. Bu alanda son yıllarda büyük bir sorun yaşanıyor. Bazı avukatların bunu sektör haline getirdiği,doktorlar ile ilgili en küçük olayda tazminat dava açtığı biliniyor.