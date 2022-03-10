Sağlıkta şiddet yasasında sona gelindi! Teklifin detayları ortaya çıktı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bir süredir devam çalışmalar kapsamında önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geldi. Daha sonra iki bakan teklifin görüşüleceği TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ile görüşüp çalışma hakkında bilgi verdi ve onlardan gelen önerileri dinledi.
TUTUKLANACAKLAR
Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak yasa teklifi kapsamında, hastane koridorlarında terör estiren, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerini elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasına ilişkin manzaralar yaşanmayacak.
Sağlık çalışanlarına şiddet suçu katalog suç kapsamına alınacak ve ceza alt sınırı arttırılacak. Böylece sağlık çalışlarına şiddet uygulayanın tutuklu yargılanması sağlanacak.
DOKTOR TAZMİNATLARINI DEVLET ÖDEYECEK
Doktorların en büyük sorunu haline gelen yanlış tedavi nedeniyle açılan tazminat davaları ile ilgili de bir düzenleme yapılacak. Bu alanda son yıllarda büyük bir sorun yaşanıyor. Bazı avukatların bunu sektör haline getirdiği,doktorlar ile ilgili en küçük olayda tazminat dava açtığı biliniyor.
Doktorlar tedaviler ile ilgili çekinceler yaşarken yeni gelenler cerrahi, kadın doğum gibi alanları tercih etmiyor. Bunun sonucu olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de cerrah kalmayacağı endişesi dile getiriliyor.
Yapılacak düzenleme ile doktorların tazminatlarını devletin ödemesi sağlanacak. Bunun için Sağlık Bakanlığı bir kurul oluşturacak. Yanlış tedavi nedeniyle açılan davalarda bu kurul doktorun uyguladığı tedavide herhangi bir sorun olup olmadığını inceleyecek. Doktorun kusuru olup olmadığına bu kurul karar verecek. Eğer doktor kusurlu değilse, tazminat doktora rücu etmeyecek.