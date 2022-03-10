Son dakika! Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: Türkiye’ye minnettarım

Son dakika haberleri... Ukrayna'da çatışmaların Çernobil'e sıçraması sonrasında yürekler ağızlara gelmişti. Nükleer bir sızıntı ihtimali tüm dünyayı korkutmuştu.
Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi çok önemli bilgiler paylaştı.
DEVASA OLMASA DA BİR TEHLİKE VAR
Çernobil'de ve diğer nükleer sanrallerde hala bir tehlikenin mevcut olduğunu dile getiren Grossi "Güç tedariği ile alakalı bir kesinti oldu. Bir tehlike var. Sürekli temas halindeyiz. Biliyoruz ki devasa bir tehlike yok. Olayın başlangıcından bu yana sıkı bir çalışma içindeyiz. Dışişleri bakanlarıyla da bu konuyu konuştuk. " dedi.
Atom Enerjisi Başkanı A Haber'e konuştu! | Video
Savaşın gidişatının kurumlarına etkisini değerlendiren Grossi "Çalışan bir atmosfer var. Yapacağımız çok şey var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafsız bir kurum. Bizimle çalışmakta gönüllü oldukları için memnunuz." diye ekledi.
"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"
Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirerek gerçekleştirdiği kritik adımı da değerlendiren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Sekreteri "Türkiye'nin rolü inanıyorum ki bizi daha iyi bir yere götürecek. Antalya'da olan daha bu yolun başı. Türk hükümeti süreç içerisinde hemen harekete geçti. Minnettarım. " ifadelerini kullandı.