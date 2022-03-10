Türkiye diplomaside tarih yazıyor! Başkan Erdoğan’la görüşen Biden’dan övgü dolu sözler

"TÜRKİYE, İSRAİL VE FRANSA'NIN PUTİN İLE DOĞRUDAN TEMASLARINI DESTEKLİYORUZ"

Bir gazetecinin "Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çözüme desteğinden duyduğu memnuniyeti bildirdiniz. Beyaz Saray'ın diplomatik çözümdeki rolü ne?" sorusuna ise Psaki, "ABD'nin liderliği olmadan Rusya'ya bu kadar çok finansal yaptırım uygulanmazdı. Bizim yapmayı umduğumuz şey, müzakerelerde Ukrayna'ya daha güçlü bir pozisyona koymak." yanıtını verdi.

Psaki, ABD'nin, Ukrayna ve Rusya arasında diplomatik görüşmelerde somut bir arabuluculuk rolü üstlenip üstlenmeyeceği sorusuna ise "Türk müttefiklerimiz, İsrail ve Fransa da dahil birçok liderin Putin ile doğrudan temas kurma çabalarını destekliyoruz." yanıtını vermekle yetindi.