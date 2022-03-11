Adana emniyetine KIRAÇ teslim edildi

Kriminal Daire Başkanlığı Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Kriminal İnceleme Aracı teslim etti. Kısa adı KIRAÇ olan bu araç, yerli ve milli imkanlarla oluşturulmuş bir mobil laboratuvar ve olay yeri inceleme şube aslında. Olay yerine götürülen Kriminal İnceleme Aracında birçok bulgu, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içinde geçirilebiliyor ve failin kimliği olay yerinde tespit edilebiliyor.

Öyle ki olay yerinde tespit edilen parmak izinin, araçtaki son teknoloji cihazlarda hızlıca geliştirilip sistemde taranarak sahibiyle eşleşmesi dakikalar içinde sağlanıyor. Böylelikle Olay Yeri İnceleme ekipleri daha suç mahallinden ayrılmadan ilgili birimlere suçluyla ilgili somut bilgiler sunuyor.

İLK OLAY CİNAYET

Uzmanlar teslim edilen Kriminal İnceleme Aracını kullanarak bir cinayet senaryosunu canlandırıldı. İşlenen suçtan geriye kalan ipuçlarının toplanışı meraklı gözlerle izlendi. Uzmanlar olay yeri şeritinin nasıl çekileceğinden delillerin nasıl numaralandırılacağına kadar pek çok bilgiyi göstererek anlattı. En sonunda Kriminal İnceleme Aracı içerisinde bulunan Drone vasıtasıyla elde edilen bulgudan alınan parmak izin KIRAÇ'ta işleme tabii tutuldu. Geliştirilen parmak izi veri sistemindeki kayıtlarla eşleştirildi. Katil zanlısının kimliği ortaya çıkarıldı.

DİZAYNLI OLAY YERİ İNCELEME ARAÇLARI

Kriminal Daire Başkanlığı KIRAÇ'ın yanı sıra Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün kullanması amacıyla Merkez ve ihtiyacı olan ilçelere toplam da 5 adet Dizaynlı Olay Yeri İnceleme araçlarını da teslim etti. Bu araçlar da il genelinde yaşanabilecek afetler ya da suç mahallerinde bulgu ve kimlik tespiti çalışmalarının hızlanmasında büyük rol oynayacak.