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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Aliyev’le savaşı durdurma mesaisi

ANKARA
Aliyev’le savaşı durdurma mesaisi
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşılamanın ardından Çankaya Köşkü'ne gitti. Öğle yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ile Aliyev'in, iki ülke arasındaki ilişkilerle, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldığı, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.
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Aliyev’le savaşı durdurma mesaisi
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