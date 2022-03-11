Aliyev’le savaşı durdurma mesaisi

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Çankaya
Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara
'ya gelen Aliyev'i Esenboğa Havalimanı
'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
ve yetkililer karşıladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşılamanın ardından Çankaya Köşkü'ne gitti. Öğle yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ile Aliyev'in, iki ülke arasındaki ilişkilerle, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldığı, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.