Antalya’daki görüşme bir diplomasi zaferi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün ABD
Başkanı Joe Biden
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Rusya
'nın Ukrayna
'ya saldırısı dâhil bölgesel gelişmeler ve Türkiye
ile ABD ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE, GÜVEN KANALI AÇTI
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
'nın Antalya
'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine de işaret etti. Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.
TÜM YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI
Erdoğan ile Biden'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkileri de ele alındı. Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirten Erdoğan, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi. ANKARA