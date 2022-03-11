Denizcilik Genel Müdürlüğü duyurdu: Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha Türkiye’ye geliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin Temük limanında yükleme için beklediğini duyurdu.

Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir."