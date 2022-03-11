HDP’li vekillerden CHP’ye isyan! Birbirlerine girdiler!

"BANA İFTİRALAR ATAN AYRILIKÇI, KİMLİK MİLLİYETÇİLERİ, SÖZDE MİLLETVEKİLLERİ…"

CHP'li Tanju Özcan'ın sosyal medyadan yaptığı sert açıklamaları ise şöyle: "Bana ırkçı, faşist diyenler şunu iyi bilsinler. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz öğrenin; "Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…"