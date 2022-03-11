Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde, önceki gün kendilerini durduran polis ekibine ateş açarak Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici
ve polis memuru Cemal Bozkurt
'u şehit eden Mehmet Aslan
(40), ilçeye bağlı Kaynaklı Mahallesi civarında polisle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Yapılan incelemede ise zanlı tam bir suç makinesi çıktı. 22 yaşında cinayet işleyen Aslan'ın, 2004'te girdiği cezaevinde 9 yıl kaldığı, 2013'te tahliye edildikten sonra adam yaralama, tehdit, gasp, hakaret, mala zarar verme gibi onlarca suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
Diğer taraftan şehitler için ilk tören dün Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü
'nde düzenlendi. Şehit Komiser Yardımcısı Binici'nin naaşı memleketi Gaziantep
'in Karkamış
ilçesine, polis memuru Bozkurt'un naaşı ise toprağa verilmek üzere İstanbul
'a gönderildi. Bozkurt'un annesi Sabiha Bozkurt
ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin eşi Şeydanur Binici şehitlerin katilinin operasyonda etkisiz hale getirildiği haberini törende aldı. Haber, alkışlarla karşılandı.