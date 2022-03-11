Son dakika: Vali Yerlikaya A Haber ekranlarında duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!

"İSTANBULLULARA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. 2 gündür biz kendilerinden ne rica ettiysek harfiyen yaptılar. Şu an da trafik yoğunluğu bu saatte bile yüzde 22. Sabah bu oran yüzde 13'tü.

AVRUPA YAKASI'NA DİKKAT!

Yarın akşama kadar Anadolu ve kuzey kesimlerde yoğun olmak üzere aralıklarla kar yağışı devam edecek. Özellikle altını çizmemiz gereken akşam saatleri. Akşam 20.00'dan sonra Avrupa Yakası'nda gök gürültülü yoğun sağanak kar yağışı bekleniyor.